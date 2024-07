Erst Regenschauer, dann Sonne: So wird der Wochenstart in Wien

Während in der Früh mitunter noch kräftige Regenschauer in Wien zum Wochenstart niedergehen können, klingen diese am Vormittag ab und es scheint vor allem am Nachmittag dann immer öfter die Sonne. Der Wind weht dabei schwach aus Nordwest bis Nord. In der Früh werden die Temperaturen noch um die 19 Grad liegen, die Tageshöchstwerte liegen um die 27 Grad, erklären die Meteorologen der „GeoSphere Austria“.