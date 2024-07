Akkus fangen zu brennen an – Besitzer muss aus Gebäude flüchten

Zu einem Brandeinsatz wurden heute Nachmittag, kurz nach 15 Uhr, die Feuerwehren Bad Bleiberg und Kreuth gerufen. Vor Ort sind Akkus beim Laden von diversen Elektrogeräten in einem Gebäude in Brand geraten. Anfangs konnte der Besitzer den Brand noch eindämmen, durch den gefährlichen Rauch musste er jedoch die Räumlichkeiten verlassen, berichtet die Feuerwehr Kreuth.

Einsatz dauerte etwa zwei Stunden

Nachbarn konnten in weiterer Folge die Feuerwehr alarmieren und nach dem Eintreffen am Einsatzort konnten die Florianis mit schwerem Atemschutz und Druckbelüftung in das Gebäude vordringen und den Brand endgültig löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. „Nach etwa zwei Stunden rückten wir ins Rüsthaus ein und stellten die Einsatzbereitschaft wieder her“, so die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kreuth abschließend.