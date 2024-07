Spektakuläre Brandbekämpfung: Übung verlangte jungen Florianis einiges ab

Veröffentlicht am 7. Juli 2024, 22:02 / ©Freiwillige Feuerwehr Judendorf-Straßengel

Um für den Ernstfall bestens gewappnet zu sein, veranstaltete die Feuerwehr Judendorf-Straßengel eine großangelegte Übung, die möglichst nahe an der Realität entspricht. Die gestrige Übung am Samstagabend, 6. Juli 2024, wurde auf einem Betriebsgelände im südöstlichen Bereich im Einsatzgebiet der Florianis abgehalten. „Das gestellte Übungsszenario wurde mit Unterstützung ungefährlicher und durch einen Fachbetrieb eingesetzte Pyrotechnikartikel sehr wirklichkeitsnah“, heißt es von Seiten der freiwilligen Feuerwehr Judendorf-Straßengel in einem Einsatzbericht.

Realitätsnahe Brände bekämpft

Die Übung war auf einem Brand aufgebaut. Das fiktive Feuer verbreitetet sich explosionsartig, sodass sich der Feuerwehr-Übungseinsatz in mehrere Abschnitte aufteilte. Verletzte Personen mussten in Sicherheit gebracht werden, bevor diese dem Rettungsdienst zur Versorgung übergeben wurden, schildern die Florianis die Übung detailliert weiter. Es gab verschiedenste Brände zu bekämpfen, um die Ausbildung der jungen Feuerwehrleute gezielt zu fördern.

©Freiwillige Feuerwehr Judendorf-Straßengel ©Freiwillige Feuerwehr Judendorf-Straßengel ©Freiwillige Feuerwehr Judendorf-Straßengel

Bereit für den Einsatz

Ein positives Fazit: Dank des raschen Handelns aller Einsatzkräfte konnten die gestellten Aufgaben in Windeseile bewältigt werden. „Zurück bleibt die Bestätigung, die Ausbildung in der Feuerwehr Judendorf-Straßengel in die richtigen Bahnen gelenkt zu haben“, freuen sich die Florianis abschließend über die erfolgreiche Übung.