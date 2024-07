Gewitter im Anmarsch: So starten die Steirer in die neue Woche

So wird das Wetter am Montag in der Steiermark.

Am Montag überwiegen in der Obersteiermark oft die Wolken. Im Tagesverlauf können vereinzelt Gewitter auftreten. Zwischendurch zeigt sich aber auch die Sonne am Steirer Himmel. In den südlichen und südöstlichen Teilen des Landes können zunächst teils dichte Wolken durchziehen, tagsüber sollten sich aber hier zumindest ein paar Sonnenstunden ausgehen.

Warm aber nass

„Am Nachmittag können sich einzelne lokale Schauer und Gewitter vom Randgebirge ausgehend auch auf das Vorland ausbreiten“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Die Höchsttemperaturen liegen am Montag zwischen rund 23 Grad in höher gelegenen Tälern im Norden und knapp 30 Grad in der Südoststeiermark.