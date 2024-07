Unfall auf B 179: Nasse Fahrbahn führt zu Crash mit vier Verletzten

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 06:30 / ©Pixabay

Am 7. Juli gegen drei Uhr nachmittags ereignete sich auf der B 179 im Gemeindegebiet von Biberwier ein Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Niederländer lenkte sein Auto, in dem sich auf dem Beifahrersitz seine Freundin befand, in Fahrtrichtung Süden.

Kontrolle verloren

Aufgrund der nassen Fahrbahn verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 68-jährigen deutschen Fahrzeuglenkers, in dem sich seine Frau befand. Bei dem Unfall wurden alle vier Insassen unbestimmten Grades verletzt und durch die Rettung erstversorgt. Anschließend wurden die Verletzten in das BKH Reutte gebracht. Aufgrund der Bergung der Fahrzeuge war die B 179 im Bereich der Unfallstelle für ca. eine Stunde gesperrt.