Gasherd vergessen abzudrehen: Küchenbrand fordert drei Verletzte

Veröffentlicht am 8. Juli 2024

Drei Angestellte versuchten den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Sie waren beim Löschversuch längere Zeit den Rauchgasen ausgesetzt und wurden deshalb zur weiteren Abklärung, hinsichtlich einer möglichen Rauchgasvergiftung, von der Rettung in das UKH Salzburg gebracht. Der Rauch des Fettbrandes gelangte auch in das benachbarte Bekleidungsgeschäft und verursachte durch die Geruchsannahme am Warenbestand erheblichen Sachschaden. Weitere Erhebungen werden durch die Brandermittler durchgeführt.