Wohnung stand in Vollbrand: Zehn Personen ins Krankenhaus eingeliefert

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 07:32 / ©AdobeStock/ luftklick

Am 7. Juli 2024 gegen 21.25 Uhr wurde die Polizei zu einem Brandereignis im Bezirk Vöcklabruck alarmiert. Beim Eintreffen konnte im 4. Stock eines siebenstöckigen Mehrparteienhauses Rauch wahrgenommen werden und offensichtlich stand dieser Raum bereits in Vollbrand. Vor dem Objekt befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits zahlreiche Personen. Im Haus selbst waren ebenfalls noch bei offenen Fenstern und Balkone Bewohner, die durch die Feuerwehr ins Freie gebracht wurden. Die 84-jährige Wohnungsbesitzerin wurde zuvor von Nachbarn ins Freie gebracht. Insgesamt wurden zehn Bewohner ins Krankenhaus eingeliefert. Zehn weitere Bewohner mussten für eine Nacht in einem nahegelegenen Hotel Unterkunft nehmen, da die Wohnungen noch nicht bezogen werden konnten. Die Brandursache ist derzeit noch unklar – die Ermittlungen dazu laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.07.2024 um 08:50 Uhr aktualisiert