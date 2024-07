27-jähriger Alkolenker rammte Leitplanke

Am 7. Juli gegen 21.45 Uhr lenkte ein 27-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau sein Auto auf der Stockenboier Landesstraße in Richtung Zlan. Im Gemeindegebiet von Stockenboi, Bezirk Spittal an der Drau, kam der Mann mit seinem Auto aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine dortige Leiteinrichtung. Der Mann wurde verletzt. Am Auto und an der Leiteinrichtung entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Der Führerschein wurde dem Mann an Ort und Stelle abgenommen.