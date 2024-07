Elmos Überlebenskampf: Unterstützung für teure FIP-Behandlung benötigt

„Elmo ist 11 Monate alt. Er war immer sehr energisch, neugierig und verspielt, aber in den letzten Wochen hat sich das geändert. Er hat auch begonnen, weniger zu essen. Wir dachten, dies könnte mit seinen entzündeten Zähnen zusammenhängen und wollten die Situation noch ein paar Tage beobachten. Doch von einem Tag auf den anderen wurde es nur noch schlimmer“, erzählt Elmos Besitzerin Selina. Am 27. Juni hörte Elmo schließlich auf zu essen und erbrach sich ständig. Am folgenden Montag brachten sie die rote Fellnase zum Tierarzt, wo zwei schreckliche mögliche Diagnosen gestellt wurden: Entweder solle Elmo am Felinen Leukämievirus (FeLV) oder an Feliner Infektiöser Peritonitis (FIP) leiden.

©Leserfoto Elmo geht es momentan nicht gut.

Zwangsernährung für kleinen Kämpfer

Elmos Besitzerin war völlig geschockt und am Boden zerstört, weil FeLV unheilbar ist und FIP zwar behandelbar, aber sehr teuer. Zusätzlich wurde ein Tumor in Elmos Bauch gefunden. Alle Symptome von Elmo (Appetitlosigkeit, Erbrechen, Durchfall, Energiemangel) deuteten auf FeLV hin. „Wir waren untröstlich und fühlten uns hilflos, als wir sahen, wie er immer kränker wurde und befürchteten, dass er sterben könnte. Er weigerte sich auch zu essen, also mussten wir ihn zwangsernähren“, erklärte die junge Klagenfurterin.

©Leserfoto Auch Selinas Freundin Sarah macht sich sorgen um Elmo.

Diagnose: FIP

Am folgenden Mittwoch geschah ein Wunder: Elmos FeLV-Test war negativ, also wussten die Besitzer, dass er FIP haben muss. Sie zögerten keine Sekunde und besorgten am selben Tag die Behandlung. Von nun an müssen sie ihn täglich um 21.30 Uhr medikamentös behandeln. Obwohl diese Behandlung ihm hilft, verursacht sie ein kurzes Brennen unter seiner Haut, was die Sache nicht einfacher macht.

©Leser Auch ein Tumor im Bauchraum wurde bei dem flauschigen Patienten festgestellt.

Überschüssiges Geld geht an FIP-Organisation

Da sich Selina gerade in Ausbildung befindet, kann sie die hohen Kosten, die eine FIP-Behandlung mit sich bringt, nicht stemmen. Darum hat sie einen Spendenaufruf gestartet: „In naher Zukunft werden wir enormen Ausgaben gegenüberstehen, nicht nur für die Behandlung, sondern auch für Tierarztrechnungen, Bluttests, Vitamine, um Elmo gesund zu halten, und medizinische Versorgung. Da meine Freundin und ich diese enormen Kosten nicht alleine tragen können, haben wir einen Spendenlink für Elmo eingerichtet. Jeder Beitrag hilft uns. Wir wollen Elmo das bestmögliche Leben mit vielen gesunden Jahren ermöglichen. Bitte helfen Sie uns. Falls mehr gespendet wird, als wir benötigen, wird das ‚zu viel‘ gespendete Geld an eine FIP-Organisation weitergegeben, um anderen Katzen zu helfen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!“