Beach-Volleyball Elite am Heumarkt: Olympia-Generalprobe in Wien

Profis am Werk

4000 Fans passen in das Stadion am Heumarkt.

Ab morgen, Dienstag, verwandelt sich der Heumarkt in Wien in das Zentrum der Beach-Volleyball-Welt. Vom 9. bis 14. Juli werden die weltbesten Teams beim Elite-16-Event der ProTour gegeneinander antreten. Das Turnier dient als Generalprobe für die Olympischen Spiele in Paris.

Top-Teams und Olympia-Hoffnungen

Im Stadion am Heumarkt, das Platz für 4.000 Fans bietet, kämpfen die besten zwölf Teams der Weltrangliste und vier Qualifikanten um den Titel. Für Österreich sind bei den Frauen Dorina und Ronja Klinger sowie bei den Männern die Olympia-Hoffnungen Julian Hörl und Alex Horst im Hauptfeld gesetzt. Zwei weitere Teams haben die Chance, sich über die Qualifikation am Dienstag (Frauen) und Mittwoch (Männer) zu beweisen.

Auf EM Finale wurde geachtet

Turnierdirektor Franz Kalla versichert, dass es am Sonntag keine Terminkollision mit der Fußball-Europameisterschaft geben wird: „Die Beach-Herren beginnen ihr Endspiel um 18 Uhr. Da bleibt genügend Zeit bis zum Finale der Fußball-Europameisterschaft, das um 21 Uhr beginnt.“