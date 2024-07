Starkregen und Hagel möglich: Gewittergefahr vor allem im Bergland

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 08:46 / ©pixabay

Das Wetter in Österreich zeigt sich heute deutlich stabiler als in den vergangenen Tagen, allerdings bleibt das Gewitterrisiko im Bergland erhöht, berichtet der Wetterdienst Skywarn Austria. Ab der Mittagszeit bilden sich im gesamten Bergland vom Arlberg bis zum Semmering Quellwolken, die in weiterer Folge zu Schauern und Gewittern führen können. Während im Westen Gewitter eher vereinzelt auftreten, sind sie von den Gurktaler Alpen über die Gebirge rund um das Murtal bis ins Grazer Bergland und zum Semmering häufiger zu erwarten.

Starkregen und Hagel möglich

Die Hauptgefahr stellt heute Starkregen dar, und bei kräftigeren Entwicklungen ist auch kleinkörniger Hagel möglich. Insgesamt bleibt das Unwetterrisiko aber eher gering. Im Laufe des Abends klingen Schauer und Gewitter allmählich ab. Achten Sie dennoch auf mögliche Wetterwarnungen, insbesondere wenn Sie sich im Bergland aufhalten.

