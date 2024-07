Musik, Kunst & Tanz: Event-Wochenende am Aichwaldsee

Im Café Seerose am Aichwaldsee wartet am Wochenende ein buntes Programm.

Im Café Seerose am Aichwaldsee wartet am Wochenende ein buntes Programm.

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 08:52 / ©Katarzyna Sternad

Im Café Seerose am Aichwaldsee geht es am Wochenende wieder rund: Von Freitag bis Sonntag erwartet die Besucher jeden Tag eine spannende Veranstaltung.

Freitag, 12. Juli: „Listen to the Music“

Am Freitag kommen Musikbegeisterte auf ihre Kosten, wenn die Acoustic-Band „Listen to the Music“ aus Kärnten aufspielt. Die Gruppe hat verschiedene Genres im Repertoire, von Rock und Pop über Country und Austropop bis hin zu eigenen Songs. Gestartet wird um 19 Uhr.

©Listen to the Music Die Acoustic-Band „Listen to the Music“ tritt am Freitag auf.

Samstag, 13. Juli: Vernissage „Sale am See“

Der Villacher Künstler Erwin Prochinigg gibt gebrauchten Dingen neuen Sinn. Am Samstag präsentiert er seine Upcycling-Kunstwerke im Stil des Kubismus-Assemblagen-Retro-3D-New-Age-Design-Bildbaus ab 16 Uhr im Café Seerose. Dabei lässt er junge Künstler aus den Bereichen Musik und Varieté sowie Selbstdarsteller an der Vernissage mitwirken.

Sonntag, 14. Juli: „Salsa Beach Party“

Am Sonntag wird es heiß am Aichwaldsee: Um 15 Uhr startet die Salsa Beach Party, wo zu lateinamerikanischen Rhythmen getanzt werden kann. Laut den Veranstaltern gilt die 3-S-Regel: „Summer, Sun & Salsa!“