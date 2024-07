Erdbeben in Tirol: Region östlich von Imst von Beben erschüttert

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 09:01 / ©Canva

GeoSphere Austria meldet, dass sich am Sonntag, den 7. Juli 2024, um 22.24 Uhr etwa 10 km östlich von Imst, Tirol, ein Erdbeben der Magnitude 2,5 ereignete. Das Beben wurde im Bereich des Epizentrums teils deutlich verspürt und in Form eines Grollens des Untergrundes und Zitterns wahrgenommen, einige Personen waren erschrocken. Schäden an Gebäuden sind bisher keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten.

Hast du es gespürt?

Solltest du das Erdbeben verspürt haben, bittet dich derWetterdienst das Wahrnehmungsformular auf der Website auszufüllen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.07.2024 um 09:43 Uhr aktualisiert