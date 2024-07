Wien Energie nimmt steilstes PV-Kraftwerk in Ratten in Betrieb

Die Anlage mit einer Leistung von 15 Megawatt befindet sich in der Gemeinde Ratten im Bezirk Weiz und wurde auf 1.200 Metern Seehöhe errichtet. Der Bau dieser Anlage wurde vom Bauunternehmen Strabag im Auftrag von Wien Energie durchgeführt. Mit einem Gefälle von bis zu 85 Prozent war die Montage der Sonnenmodule besonders herausfordernd und ist nun abgeschlossen.

Noch nie wurde in der Steiermark so viel erneuerbare Energie erzeugt

„Jedes neue PV-Kraftwerk wie dieses hier in Ratten bringt uns unserem Ziel näher: eine sichere, nachhaltige und unabhängige Energieversorgung für die Steirerinnen und Steirer sicherzustellen. Als Land Steiermark unterstützen wir den PV-Ausbau auf unterschiedlichen Ebenen: Mit dem Sachprogramm Photovoltaik haben wir mit der überörtlichen Raumplanung 778 Hektar an PV-Vorrangflächen identifiziert, zusätzlich wurden seit 2022 auf örtlicher Ebene weitere 407 Hektar PV-Fläche gewidmet. Der Erfolg der Anstrengungen ist messbar: Noch nie wurde in unserem Land so viel erneuerbare Energie erzeugt, aktuell liegen wir sogar über dem selbst gesteckten Zielpfad“, betont Ursula Lackner, steirische Landesrätin für Umwelt, Klimaschutz, Regionalentwicklung, Energie und Raumordnung.

Versorgt etwa 5.000 steirische Haushalte mit Strom

Das Mega-Sonnenkraftwerk kann umgerechnet rund 5.000 steirische Haushalte mit sauberer Energie versorgen. Mit der Eröffnung der neuen Mega-Photovoltaikanlage macht Ratten einen großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. „Diese Anlage deckt unseren Energiebedarf und den der umliegenden Gemeinden umweltfreundlich. Ich bin stolz, dass Ratten eine Vorreiterrolle in der Nutzung erneuerbarer Energien einnimmt. Gemeinsam gestalten wir eine grünere Zukunft“, so Thomas Heim, Bürgermeister von Ratten. Michael Strebl und Karl Gruber, Geschäftsführer von Wien Energie, betonen die gute und langjährige Zusammenarbeit mit der Gemeinde: „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Gemeinde Ratten den Weg der Nachhaltigkeit gehen. Wasser- und Windkraft nutzt die Gemeinde bereits. Mit der Inbetriebnahme des Mega-Solarkraftwerks erzeugen wir nun auch Ökostrom mit der Kraft der Sonne.“ STRABAG übernahm die vollständige Planung und Umsetzung, einschließlich der Bodenvorbereitung, Installation und Inbetriebnahme der 26.433 PV-Module.

Fläche dient als Weide für Schafe

Die 15 Hektar große Grasfläche dienen neben der Stromgewinnung auch als Weidefläche für die dort angesiedelten Schafe. Damit sich die Herde auf dem großen Areal nicht verliert, werden einzelne Abschnitte abgegrenzt und die Tiere wandern abschnittsweise über die gesamte Fläche. Die Schafe sorgen als natürliche Rasenmäher dafür, dass die Wiese zwischen und unter den Photovoltaik-Modulen nicht zu hochwächst und die Anlage ungestört Sonnenstrom produzieren kann. Damit ersetzen die Tiere den klassischen, maschinellen Grünschnitt. Über die Wolle tragen die Tiere Samen und Pollen mit und unterstützen mit dieser natürlichen Verteilung die Erhöhung der Artenvielfalt. Der Schafkot dient zusätzlich als Bio-Dünger. Überwintert werden die Tiere im Stall.

PV-Anlage in Ratten kombiniert verschiedene Energiequellen

Seit mehreren Jahren arbeitet die Gemeinde Ratten erfolgreich mit Wien Energie zusammen und nutzt für ihre Stromerzeugung alle verfügbaren erneuerbaren Energiequellen. Bereits 2005 wurden entlang des Berges Steinriegel 10 Windkraftanlagen in Betrieb genommen, 2014 kamen 11 weitere Windkraftanlagen hinzu. Die neue Photovoltaikanlage wurde nun mit den Windkraftwerken verknüpft und ist damit ein Hybridkraftwerk, welches verschiedene Energiequellen kombiniert und damit eine zuverlässige Stromversorgung gewährleistet. Dank dieser umfassenden Nutzung erneuerbarer Energien kann Ratten jährlich bis zu 57.000 Tonnen CO2 einsparen und sich somit als Vorzeigegemeinde für nachhaltige Energiegewinnung positionieren.

Wien Energie baut PV in der Steiermark aus

Neben dem Bezirk Weiz, baut Wien Energie auch in weiteren Teilen der Steiermark Photovoltaik aus, da geeignete Flächen über Wien hinaus in ganz Österreich für Sonnenstrom genutzt werden sollten. So wurde in Altenmarkt bei St. Gallen eine 8 Megawatt (MW), in Riegersdorf eine 2 MW und in Gosdorf eine 15 MW starke Anlage in Betrieb genommen. Wien Energie investiert in das grüne Herz Österreichs, in die Steiermark im Zeitraum 2020-2030 rund 130 Millionen Euro in den Sonnenstromausbau. Diese Investitionen tragen zur regionalen Wertschöpfung bei und liefern zusätzlich einen sozialökonomischen Mehrwert.