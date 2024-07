Velden beschließt neue Wohnsiedlung und investiert in die Zukunft

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 09:11 / ©KK Sobe

Glückwünsche, Blumen und Applaus begleiteten Veldens neue Amtsleiterin Daniela Hofer bei der ersten in ihrer Verantwortung als Amtsleiterin liegenden Sitzung des Veldener Gemeinderates. Die abzuarbeitende Tagesordnung hatte es wegen vieler wegweisender Beschlüsse in sich.

Beschluss für neue Wohnsiedlung gefasst

Konstruktiv und nahezu in allen Punkten einstimmig hat der Veldener Gemeinderat kürzlich seine Beschlüsse gefasst. Es wurden die Weichen für Zukunft und für eine gemeinwohl- orientierte und nachhaltige Entwicklung gestellt. So wurden die Voraussetzungen und Absicherungen geschaffen, dass auf dem Areal südlich des Bahnweges und der Ossiacher Tauernstraße etappenweise eine Wohnsiedlung mit leistbaren, zentrumsnahen Wohnen, Betreuungseinrichtungen sowie freifinanzierten Wohnungen entstehen kann.

Hohe Standortqualität und klimafit

Das neue Quartier hat eine hohe Standortqualität, um die neuen Bedürfnisse aus den Bereichen Wohnen, Dienstleistung, zentralörtliche Funktion und Verkehr aufeinander abzustimmen. Es soll auch dem „klimaaktiv Standard“ entsprechen. Für eine geordnete, konfliktarme und standortgemäße Entwicklung kauft die Gemeinde ein Grundstück mit 8.200 m². Eine gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft sichert sich eine Fläche mit 9.000 m² und der Rest (8.000 m²) verbleibt beim Eigentümer. Damit die Entwicklung und Umsetzung auch tatsächlich erfolgen, hat die Gemeinde mit dem Grundstückseigentümer entsprechende Verträge abgeschlossen.

Erste Energiegemeinschaft gegründet

Historisch, wie der zuständige Energiereferent GV Michael Ramusch meint, gründet Velden auch die erste Energiegemeinschaft mit Vertretern aus allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen. Die Energiegemeinschaft wird vorerst nur intern zwischen der Marktgemeinde Velden am Wörthersee und der Orts- und Infrastrukturentwickungs-KG gebildet. Sobald rechtlich die Führung mehrerer EEG in einem Verein möglich ist, werden weitere Gründungen angestrebt.

Neuer Baggerlader für Velden

Trotz schwieriger Finanzlage schafft es Velden, die Finanzierung eines neuen Baggerladers für den Wirtschaftshof auf die Beine zu stellen, der im Alltagsgeschäft aber auch bei Katastrophenereignissen im Einsatz stehen wird. Um Handlungsspielraum zu bekommen und sich auf die ursächlichsten Aufgaben einer Kommune zu konzentrieren, trennt sich die Gemeinde von einem Grundstück mit einem nicht mehr genützten, stark sanierungsbedürftigen Altgebäude am Schulweg in Köstenberg und verkauft dieses an Ortsansässige.

245.000 Euro für Lern- und Freizeitbetreuung

Tief in die Taschen greifen muss die Gemeinde auch bei den anteiligen Kosten für die schulische Lern- und Freizeitbetreuung. In Summe sind für das nächste Schuljahr für die vier Volksschulstandorte 245.00 Euro aufzubringen. Die Verträge mit der Kindernest gem. GmbH für die Weiterführung im kommenden Schuljahr wurden dennoch beschlossen. Demnach kommt die Gemeinde auch nicht umhin, die Betreuungsbeiträge für die schulische Nachmittagsbetreuung um fünf Prozent anzupassen.

Sanierung der L47 (Ossiacher-Tauern-Straße)

Das Land saniert die L 47 Ossiacher-Tauern-Straße. Mangels ausständiger wasserrechtlicher Bewilligung betrifft die Sanierung jedoch nicht, wie von vielen gehofft und seit Jahren gefordert, den Bereich Wurzen, sondern den Abschnit von Sonnental (Sternbergstraße) bis Kranzlhofen (Oberjeserzer Straße). Geplanter Beginn ist in der zweiten Septemberwoche. Für die Mitsanierung der Gehsteige und Bushaltestellen muss die Gemeinde aufkommen und konnte durch Umschichtungen im Straßensanierungsprogramm die budgetäre Deckung in Höhe von 122.000 Euro geschaffen werden. Bürgermeister Ferdinand Vouk und Straßenreferent Vzbgm. Helmut Steiner betonten unisono, dass die Sanierung der L 47 im Bereich Wurzen für die Gemeinde höchste Priorität hat. Das Land Kärnten hat zugesichert, dass auch das Geld für die Sanierung in Wurzen bereitsteht. Es ist geplant, auch dort noch im Herbst 2024 mit der Sanierung zu beginnen.