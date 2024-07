Vermisste Person: Suchaktion am St. Andräer See

Am St. Andräer See läuft aktuell eine Suchaktion.

Aktuell läuft ein Großeinsatz in der Freizeitanlage St. Andräer See im Bezirk Wolfsberg. Laut Angaben eines Leser wurde eine Person als vermisst gemeldet, da sie nach dem Baden nicht mehr zurück zum Liegeplatz gekommen sei. Die Polizei hat gegenüber 5 Minuten bestätigt, dass aktuell eine Suchaktion im Gange ist. Nähere Informationen zur vermissten Person und zum Einsatzgeschehen wollte man noch nicht geben.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Laut unserem Informanten befinden sich im Moment alle Taucher der Bezirke Wolfsberg und Völkermarkt im Einsatz und suchen nach der vermissten Person, ebenso die Feuerwehr Lavamünd mit ihrem Boot. Auch die Wasserrettung Klopeiner See und die ortsansässigen Rettungskräfte der Ortsstelle St. Andrä sollen im Einsatz sein. Zudem sollen laut Angaben unseres Lesers die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Klagenfurt mit dem Polizeihubschrauber an den St. Andräer See gebracht worden sein. Weitere Informationen folgen.

