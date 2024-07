Klagenfurt wird zur Billard-Hochburg: Jugendelite trifft sich im Café Meran

Nach einer erfolgreichen Veranstaltung im Vorjahr trifft sich die Elite der Jugendspieler am 13. und 14. Juli erneut im Café Meran in Klagenfurt. Wie auch im Vorjahr wird eine starke Abordnung junger Sportlerinnen und Sportler aus Slowenien in Klagenfurt erwartet, die ebenso wie das österreichische Nationalteam das Turnier als letzten Gradmesser vor der Jugend-Europameisterschaft nutzen will.

Über 50 Jugendliche werden erwartet

Es werden über 50 Jugendliche mit ihren Betreuern Samstag und Sonntag in Klagenfurt erwartet. Die Hoffnungen von Billard Kärnten liegen ganz klar auf den Schultern der Medaillengewinner der letzten Staatsmeisterschaften rund um den Wolfsberger Julian Riegler, der sich im Vorjahr erst im Finale gegen Maks Benko aus Slowenien geschlagen geben musste. Doch auch Mädchenstaatsmeisterin Lena Furjan und der Sieger des letzten Grand Prix in Tirol, Alexander Ströher, dürfen sich gute Chancen im stark besetzten Teilnehmerfeld ausrechnen.