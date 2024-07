Geknackt: Vierfachjackpot mit 4,5 Millionen Euro wird geteilt

16 der Anteils-Gewinne gehen an Spielteilnehmer: die via win2day getippt haben, sieben nach Salzburg, 2 nach Kärnten, 5 nach Vorarlberg, einer nach Niederösterreich, je drei nach Tirol und ins Burgenland, vier nach Wien und einer in die Steiermark.

Gewinnanteile aufgeteilt

Dabei gab es je einen Spielteilnehmer aus Vorarlberg bzw. Salzburg mit fünf Anteilen und somit einem Gewinn von mehr als 540.000 Euro, je vier Gewinner mit drei Anteilen und einem Gewinn von 324.000 Euro (2x via win2day, 1x Wien und Burgenland) und einen Gewinn mit zwei Anteilen zu 216.000 Euro, ebenfalls via win2day. Bei der gestrigen Runde gab es auch sechs Gewinner:innen, denen die Zusatzzahl 13 Glück und jeweils 28.000 Euro gebracht hat. Die Gewinne wurden je einmal in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten, der Steiermark und via win2day erzielt. Die eine Hälfte davon war dabei via Quicktipp erfolgreich, die andere mit einem Lotto Normalschein.

Lotto Plus ohne Sechster

Die LottoPlus Ziehung endete ohne einen Sechser. Davon profitieren wiederum die 64 LottoPlus Fünfer, die Sechser-Gewinnsumme wurde auf sie aufgeteilt und sie erhalten jeweils 7.300 Euro. Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch werden für den LottoPlus Sechser 150.000 Euro erwartet.

Solo Gewinn beim Joker

Beim Joker gab es einen Solo Gewinn mit mehr als 265.000 Euro in Niederösterreich. Hier hatte ein bzw. eine Spielteilnehmer in der achten von zehn gespielten Runden die richtige Joker Zahl auf einem Lotto Normalschein.