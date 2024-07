Elf Verkehrstote vergangene Woche – zwei in der Steiermark

In der vergangenen Woche starben drei Motorradlenker, drei Autofahrer, ein Fußgänger, ein Lenker eines Klein-LKW, ein Mitfahrer in einem Wagen ein Sattelzuglenker und ein Radfahrer bei zehn Verkehrsunfällen. Zwei davon ereigneten sich in der Steiermark.

Tragische Bilanz der vergangenen Woche

Am Wochenende, zu Beginn der Sommerferien in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg verunglückten acht der elf verstorbenen Verkehrsteilnehmer. Vier Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen L, drei auf Landesstraßen B und jeweils zwei auf Autobahnen und Gemeindestraßen ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Oberösterreich, je zwei im Burgenland und der Steiermark und jeweils einer in Niederösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg beklagt werden. Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit, in zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in je einem Fall ein mangelnder Sicherheitsabstand und eine Vorrangverletzung. Bei drei Unfällen konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Vier Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige und zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle.

Tödlicher LKW-Crash am Donnerstag

Am Donnerstagvormittag, den 4. Juli 2024 wurde ein 72-Jähriger zum Opfer einer tödlichen LKW-Kollision in Hartberg-Fürstenfeld: Gegen 9.40 Uhr fuhr ein 40-jähriger polnischer LKW-Lenker auf der A2 in Fahrtrichtung Wien, als er aufgrund der Verkehrslage sein Sattelzugfahrzeug beinahe zum Stillstand bringen musste. Der nachkommende ungarische LKW-Fahrer (72) übersah vermutlich den Bremsvorgang und prallte mit voller Wucht gegen den Auflieger des vor ihm befindlichen LKW. Der 72-jährige Ungar musste durch die Feuerwehr Hartberg aus dem Führerhaus geholt werden. Der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls eingetroffene Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 72-Jährigen feststellen.

©FF Hartberg Für den 72-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. ©FF Hartberg Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Tragischer Unfall am Sonntag: Biker (56) starb, Gattin lebensgefährlich verletzt

Am gestrigen Sonntag, den 7. Juli 2024 kam es zu einer Tragödie am Kreischberg, bei dem ein 56-jähriger Biker starb: Der Slowake fuhr gegen 9.25 Uhr mit seinem Motorrad auf der Murauer Straße (B97) aus Richtung Murau kommend in Richtung St. Georgen am Kreischberg. Am Sozius befand sich seine 55-jährige Ehefrau. In einer Rechtskurve kam das Motorrad auf der regenassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Autos. In weiterer Folge stieß das Motorrad gegen ein weiteres Fahrzeug. Für den 56-jährigen Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen tödlichen Verletzungen. Seine Ehefrau wurde bei dem Aufprall lebensgefährlich verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vom Rettungshubschrauber C14 in das Landesklinikum Klagenfurt verbracht.