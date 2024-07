Heuer 33 FahrgeschÃ¤fte, aber keine TagesarmbÃ¤nder beim Villacher Kirchtag

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 11:19 / ©Thomas Kaiser

Die Vorbereitungen für den Villacher Kirchtag laufen bereits auf Hochtouren. Die Brauchtumswoche wird heuer von 28. Juli bis 4. August in der Villacher Altstadt stattfinden. Christian Kohlmayer von der Stadt Villach hat uns mitgeteilt, welche Fahrgeschäfte heuer angeboten werden und ob es wieder Tagesarmbänder für die Fahrgeschäfte geben wird.

33 Fahrgeschäfte vor Ort

Am heurigen Villacher Kirchtag werden 16 Fahrgeschäfte für Kinder und 17 für Erwachsene vertreten sein. „Dazu gehören die beliebten und spektakulären Fahrgeschäfte wie Breakdance, Tagada, Roll over oder No Limit XXL genauso wie spezielle Fahrgeschäfte für Kinder, wie Samba Ballon, Kinder-Autrodrom, Geisterhaus oder die beliebte Hüpfburgzone“, informiert Kohlmayer. Auch auf eine neue Attraktion dürfen sich die Besucher freuen: Im Bereich des Burgplatzes wird das Fahrgeschäft „Speed 3“ aufgestellt, das laut Kohlmayer „für ganz besonderen Nervenkitzel sorgen wird“.

Heuer keine Tagesarmbänder

Im Vorjahr konnten Besucher um 78,78 Euro ein Tagesarmband erwerben, mit dem sie bis 22 Uhr alle Kinder- und Erwachsenenfahrgeschäfte nutzen konnten. Dieses Angebot wird es heuer nicht mehr geben. Christian Kohlmayer findet das bedauerlich: „Wir hätten diese zwar gerne wieder angeboten, aber leider wollten die Fahrgeschäftebetreiber bei dieser Aktion nicht mehr mitmachen. Das ist zwar schade, aber das müssen wir seitens des Kirchtags-Organisationsteam akzeptieren.“