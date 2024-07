Am Weg zur Arbeit Brand in fremder Wohnung entdeckt und gelöscht

Der 30-jährige Kroate aus Steyr war zuvor mit seinem Pkw am Weg in die Arbeit und konnte Flammen aus einem Küchenfenster in einer Erdgeschoss Wohnung wahrnehmen. Er blieb sofort stehen und klopfte mehrfach gegen das Fenster. Da niemand reagierte, drückte er mit höherem Kraftaufwand das Küchenfenster nach innen und gelang so in die Wohnung. Er löschte mit einer Fließdecke den Brand auf dem Kochfeld. Während dieser Löscharbeiten wurde die 58-jährige Bewohnerin aus dem Schlaf gerissen und auf den Brand aufmerksam. Der Mann und die 58-Jährige verließen daraufhin die Wohnung. Beiden blieben glücklicherweise unverletzt. Derzeit wird als Brandursache ein technischer Defekt des Kochfeldes vermutet – die Ermittlungen dazu laufen.