Brand in Vorau: Steirische Feuerwehren bekämpfen Flammenmeer

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 11:35

Drei Feuerwehren wurden um 23.28 Uhr durch Sirenenalarm zu einem Wirtschaftsgebäudebrand nach Vorau in den Ortsteil Puchegg alarmiert. Bei einem Anwesen in Vorau, Ortsteil Puchegg, war ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Das Feuer schlug in weiterer Folge auf das angeschlossene Wohnhaus über und ist seither nicht mehr bewohnbar. Das Wirtschaftsgebäude brannte bis auf die Grundmauern ab. Die Besitzer befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause.

Feuerwehrleute im Kampf gegen die Flammen

„Wir waren mit unserem Tanklöschfahrzeug zur Löschwasserversorgung im Pendelverkehr eingesetzt. Zusätzlich dazu wurden alle unsere Atemschutzträger vor Ort zum Innenangriff und zur Innenkontrolle der Nebengebäude eingesetzt. Weiterhin schützten wir mittels eines C-Angriffs das Nebengebäude. Das in Vollbrand stehende Gebäude konnte nicht mehr gehalten werden. Im Dachboden des Nebengebäudes wurden einzelne Glutnester aufgefunden, welche durch die starke Hitzestrahlung aufgetreten sind. Diese wurden von der Feuerwehr Vorau gelöscht“, heißt es in einem Einsatzbericht der FF Rohrbach an der Lafnitz. Zum zusätzlichen Wassertransport wurde von der Einsatzleitung Vorau die Feuerwehr Pöllau mit ihrem Wechselladerfahrzeug inklusive 14.000 Litern Löschwasser nachalarmiert.

Ermittlungen laufen

Die Feuerwehr Vorau stellte die Brandwache, die noch über Nacht vor Ort aktiv bleiben musste. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Weitere Erhebungen werden vom Landeskriminalamt Steiermark geführt.