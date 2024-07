Erste Festnahme: Ermittlungen der Messerstechereien in Wien gehen weiter

Ein mutmaßlicher Beitragstäter des Vorfalls vom 5. Juli 2024 im Bereich Anton-Kummerer Park wurde durch Beamte der WEGA in Wien-Donaustadt über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in seiner Wohnung festgenommen. Der 29-jährige Tatverdächtige (StA.: russ. Föderation) soll freitagabends mit einem PKW mehrere Tatverdächtige zum Anton-Kummerer-Park gebracht haben. Ihm gelang in weiterer Folge die Flucht vom Tatort. Durch akribische Ermittlungen der Kriminalpolizei wurde der Aufenthaltsort des 29-Jährigen in Wien-Donaustadt ausgemacht und es erfolgte die Festnahme des Tatverdächtigen, eine Hausdurchsuchung seiner Wohnung sowie die Sicherstellung des PKW. Bei der Hausdurchsuchung wurden eine Schreckschusspistole sowie elektronische Datenträger sichergestellt. Der 29-Jährige verweigerte die Aussage und wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Neue Erkenntnisse zum Vorfall in Meidling

Wie bereits berichtet, wurden im Bereich der U-Bahn-Station Bahnhof Meidling gestern Nacht vier Personen durch eine Gruppe Bewaffneter zum Teil schwer verletzt. Es handelt sich bei den Opfern um afghanische Staatsangehörige im Alter von 15, 18 und 22 Jahren. Drei der Opfer konnten bereits befragt werden und gaben gegenüber der Kriminalpolizei an, dass sie, während sie am Vorplatz des Stationsabganges standen, plötzlich von einer Gruppe maskierter Männer mit Hämmern, Glasflaschen, Messern und Schusswaffen attackiert worden sind. Dann flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnahmen blieben bisher erfolglos.

Kriminal- und sicherheitspolizeiliche Maßnahmen

Die Kriminalpolizei führt umfassende Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen Zusammenhängen der Vorfälle durch. Außerdem erfolgen Spurenauswertungen der Tatorte, der sichergestellten Waffen sowie weitere ermittlungstechnische Maßnahmen. Vernehmungen von Zeugen und Opfern, als auch die Sicherung von Videoüberwachungen stellen ein weiteres Hauptaugenmerk der Ermittlungen dar. Die Wiener Polizei hat auch die uniformierte und zivile Präsenz von Polizisten bedarfsgerecht an mehreren Örtlichkeiten verstärkt. Neben Streifenbeamten, versehen auch Angehörige der Bereitschaftseinheit, der WEGA und der Polizeidiensthundeeinheit zusätzlichen Streifendienst, um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten.