Streit eskalierte: Mann (36) erlitt Schnittverletzungen am Kopf

Im Zuge der darauffolgenden Meinungsverschiedenheit sollen die drei Männer den 36-Jährigen attackiert haben. Zwei der Männer, ein 37- Jähriger (StA.:ungeklärt) sowie ein 27-Jähriger (StA.:ungeklärt), sollen in weiterer Folge den 36-Jährigen mit Messern attackiert und ihm im Kopfbereich oberflächliche Schnitt- und Kratzverletzungen zugefügt haben. Die beiden entfernten sich von der Örtlichkeit. Der 37-jährige Tatverdächtige suchte in weiterer Folge eine Polizeiinspektion auf und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen. Ebenfalls wurde er aufgrund einer zurückliegenden gefährlichen Drohung gegen die Ehefrau des 36-Jährigen angezeigt. Er befindet sich in polizeilicher Gewahrsame. Weitere Ermittlungen laufen.