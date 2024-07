Einer von 42 Glücklichen: Steirer darf sich über 108.000 Euro freuen

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 11:55 / ©pexels/andrea piacquadio

Gestern Abend wurde der Lotto Vierfachjackpot mit mehr als 4,5 Millionen Euro mit einem Lotto Anteilsschein Chance XL mit insgesamt 42 Anteilen richtig getippt. Jeder Anteil ist damit exakt 108.125,47 Euro wert. 16 der Anteils-Gewinne gehen an Spielteilnehmer die via win2day getippt haben, sieben nach Salzburg, 2 nach Kärnten, 5 nach Vorarlberg, einer nach Niederösterreich, je drei nach Tirol und ins Burgenland, vier nach Wien und einer in die Steiermark.

Richtiger Tipp brachte Steirer 28.000 Euro

Bei der gestrigen Runde gab es auch sechs Gewinner, denen die Zusatzzahl 13 Glück und jeweils 28.000 Euro gebracht hat. Die Gewinne wurden je einmal in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten, der Steiermark und via win2day erzielt. Die eine Hälfte davon war dabei via Quicktipp erfolgreich, die andere mit einem Lotto Normalschein.

Kein Sechser bei LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung endete ohne einen Sechser. Davon profitieren wiederum die 64 LottoPlus Fünfer, die Sechser-Gewinnsumme wurde auf sie aufgeteilt und sie erhalten jeweils 7.300 Euro. Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch werden für den LottoPlus Sechser 150.000 Euro erwartet.

Solo Gewinn beim Joker

Beim Joker gab es einen Solo Gewinn mit mehr als 265.000 Euro in Niederösterreich. Hier hatte ein beziehungsweise eine Spielteilnehmer:in in der achten von zehn gespielten Runden die richtige Joker Zahl auf einem Lotto Normalschein.