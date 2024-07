90 Prozent der Kärntner lehnen Laborfleisch ab

Befragt wurden über 800 Personen ab 16 Jahren, die als repräsentativ für die Kärntner Bevölkerung gelten können. „Ich bin überzeugt davon, dass die Mehrheit der Kärntner Laborfleisch ablehnt, wenn man offen, ehrlich und transparent über die Herstellungsprozesse informiert“, so die Meinung von Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

72 Prozent befürchten gesundheitliche Risiken

Gruber betonte, dass alle Teilnehmenden zuerst neutral und objektiv über den Herstellungsprozess informiert wurden, bevor man sie befragt hat, ob sie Laborfleisch konsumieren würden. 72% der Befragten gehen sogar von gesundheitlichen Risiken aus. „Das zeigt eindeutig, die Menschen wollen kein Laborfleisch, sobald sie sehen, was wirklich dahintersteckt“, so Gruber.

Kommen die Bauern unter die Räder ?

„Die Kärntnerinnen und Kärntner teilen unsere Sorge, dass die Bauern bei einer Zulassung von Laborfleisch unter die Räder kommen würden“, so Landwirtschaftskammer-Präsident Huber, der sich vehement für ein Verbot ausspricht. Für Huber zeigen die Umfrageergebnisse deutlich, dass es richtig und wichtig war, seitens der Landwirtschaftskammer eine Unterschriftenaktion gegen Laborfleisch ins Leben zu rufen. Diese richtet sich an die nächste Bundesregierung mit dem Ziel, ein Laborfleisch-Verbot in Österreich im Regierungsprogramm festzuschreiben. In den ersten Wochen haben bereits 12.000 Kärntnerinnen und Kärntner die Petition unterstützt.

Online-Petition noch aktiv

Bis Herbst will die Landwirtschaftskammer Kärnten nun bei den beliebten Kärntner Kulinarik-Festen und den Wochenmärkten Unterschriften sammeln. Präsident Huber ruft alle Kärntnerinnen und Kärntner auf, sich an der Petition „Laborfleisch? Nein Danke!“ zu beteiligen. „Wer nicht will, dass Laborfleisch in ein paar Jahren auf unseren Tellern landet, muss jetzt gegen eine Zulassung unterschreiben“, verdeutlichte Huber. Eine Online-Beteiligung ist weiterhin wie bisher auf der Homepage der Landwirtschaftskammer Kärnten möglich.

