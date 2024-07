Mann (48) wird bei Fahrraddiebstahl beobachtet: Festnahme

Kurze Zeit später, soll der Mann wieder zu den dort befindlichen Fahrradständern zurückgekehrt sein und erneut an einem abgestellten Fahrrad hantiert haben. Diesmal konnte der Zeuge hören, wie das Schloss aufgebrochen wurde und der Mann sich mit dem Fahrrad entfernte. Noch in Sichtweite, soll dieser kurze Zeit innegehalten und augenscheinlich die Reifen des Fahrrades mit einer mittgeführten Pumpe aufgepumpt haben. In weiterer Folge soll er Richtung Klosterneuburgerstraße gefahren sein. Auf Grund der Personenbeschreibung konnte ein 48-Jähriger (StA.:Syrien) in unmittelbarer Umgebung angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Spuren weisen auf Syrer

Auf dem Gepäckträger konnte die beschriebene Fahrradpumpe aufgefunden werden. In Umgebung der Fahrradständer konnte weiters Schaumstoff am Boden vorgefunden werden, auf welchem sich ein Schuhabdruck befand. Das Schuhprofil stimmte augenscheinlich mit jenem des 48-Jährigen überein. Er gab an, dass es sich um das Fahrrad eines Freundes handle. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. Weitere Erhebungen laufen. Das Damenfahrrad wurde vorläufig sichergestellt.