Auf Autobahn am Pannenstreifen: Mann (40) saß tot in Auto

Am Morgen des 8. Juli 2024 wurde auf dem Pannenstreifen der Rheintalautobahn A14 Höhe Dornbirn in Fahrtrichtung Tirol durch eine Streife der Autobahnpolizei Dornbirn ein Sattelkraftfahrzeug mit eingeschalteter Warnblinkanlage festgestellt. In dem Fahrzeug konnten die Beamten eine Person feststellen, welche weder auf Klopfen, noch die Ansprache der Beamten reagierte. Durch ein halb geöffnetes Fenster konnten sich die Beamten schließlich Zugang zu der Person verschaffen.

Maßnahmen zur Wiederbelebung

Aufgrund ausbleibender Vitalzeichen wurden durch die einschreitenden Beamten bis zum Eintreffen der Rettung und des Notarztes Maßnahmen zur Wiederbelebung durchgeführt. Folglich wurde die Reanimation durch den Notarzt ohne Erfolg beendet. Die Erhebungen ergaben keine Hinweise auf Fremdverschulden. Eine sanitätspolizeiliche Obduktion wurde angeordnet. Bei dem Mann handelte es sich um einen 40-Jährigen aus der Ukraine. Die rechte Fahrspur war in der Zeit von 8.15 Uhr bis 9.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Lediglich eine Spur war für den Verkehr befahrbar, weshalb es zu einer Staubildung kam.