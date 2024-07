Tierschutzombudsstelle der Steiermark zieht Bilanz

„2023 war erneut ein Jahr, in dem wir wichtige Meilensteine für den steirischen Tierschutz erreichen konnten. Besonders freut mich die gute und konstruktive Zusammenarbeit zwischen dem Land Steiermark und den vielen ehrenamtlichen steirischen Tierschützerinnen und Tierschützern – gemeinsam geben wir unseren Tieren eine Stimme“, betont Tierschutzreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang.

©Land Steiermark/Binder Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl (re.) präsentierte gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Barbara Fauster und LH-Stv. Anton Lang Details aus dem aktuellen Tätigkeitsbericht.

Tierschutzombudsstelle bei mehr Verfahren als im Vorjahr

Der aktuelle Tätigkeitsbericht zeigt erneut, dass die Arbeit für das Team der Tierschutzombudsstelle (TSO) des Landes Steiermark herausfordernd ist und die Aufgaben vielfältiger werden. Die Tierschutzombudsstelle war in insgesamt 211 Verwaltungsverfahren eingebunden, das sind zwölf Verfahren mehr als im Jahr zuvor. Es wurden in 116 Verwaltungsverfahren Stellungnahmen verfasst, auch dies sind im Vergleich zum Jahr zuvor deutlich mehr. „Hervorheben möchte ich auch, dass wir 2023 in 368 Verwaltungsstrafverfahren eingebunden wurden“, so Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl. Die Verwaltungsstrafverfahren im Bereich der Heimtierhaltung waren mit 199 im Jahr 2023 mehr als doppelt so hoch als im Nutztierbereich mit 99 Verwaltungsstrafverfahren, in die die TSO eingebunden wurde.

Diese Meldungen sind im Vergleich zum Vorjahr rückläufig

2023 wurden auch 261 Meldungen mit dem Verdacht auf tierschutzwidrige Haltungsbedingungen behandelt; bei 88 Meldungen wurden tatsächlich tierschutzwidrige Vorkommnisse festgestellt. Diese Zahl ist im Vergleich zum Jahr davor rückläufig. „Das liegt wahrscheinlich daran, dass Meldungen prinzipiell schriftlich eingebracht werden müssen, was unter Umständen manchen zu mühsam ist und vielleicht auch die Befürchtung besteht, dass der Name genannt wird, obwohl wir immer darauf hinweisen, dass wir verantwortungsbewusst mit uns anvertrauten Daten umgehen. In dringenden Fällen, wie zum Beispiel bei Gefahr in Verzug, bitten wir auch um direkte Kontaktaufnahme mit der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde oder der Polizei, ohne vorherige Meldung an uns, damit den Tieren schneller geholfen werden kann“, erklärt Schlögl.

Kindern tiergerechten Umgang näherbringen

Um bereits bei Kindern einen art- und tiergerechten Umgang mit Heim- und Nutztieren zu fördern, setzt die neue Tierschutzombudsfrau auch auf Prävention durch Bildung. So wurden 2023 die Projekte „Wuffzack“ (Workshops an Volksschulen zur Schulung eines verantwortungsbewussten und respektvollen Umgangs mit Hunden) und das Projekt „Animal Pro +“ (Broschüre zum Thema Tierschutz für den Englischunterricht) an Schulen mit dem Verein „Tierschutz macht Schule“ umgesetzt. „Wenn Kinder ihr Wissen zum Thema Tierschutz ihren Eltern und Freunden erzählen, dann erzeugt das einen Schneeballeffekt“, unterstreicht Schlögl die Wichtigkeit der Zusammenarbeit.