Nach Umbau: INTERSPAR im CITYPARK wird mit diesen Neuerungen eröffnet

Seit dem Jahr 1971 gibt es den INTERSPAR-Hypermarkt im beliebten CITYPARK Graz (damals noch als Interkauf). 20 Jahre nach der letzten Modernisierung im Jahr 2004 wurde der Markt nun auf den aktuellsten Stand gebracht und zeichnet sich ab sofort durch ein komplett neues Ladenkonzept aus.

Erste INTERSPAR Market Kitchen

Eines der Highlights des INTERSPAR-Hypermarkts im CITYPARK: aus der Heißen Theke wird die erste INTERSPAR Market Kitchen in der Steiermark! Hier finden Sie für den schnellen Hunger kulinarische Spezialitäten wie angesagte One Pot-Gerichte oder Bowls. Aber auch vegane Alternativen, wie der trendige vegane Leberkäse von SPAR Veggie, zählen unter anderem zum Sortiment der Market Kitchen, die sich direkt im Mall-Bereich vor dem Markt befindet. Gleichzeitig finden Sie auch beliebte Klassiker, wie ein steirisches Backhendl, ready to eat und to go.

Nachhaltigkeits-Neuerungen

Wie bei jedem Um- oder Neubau von INTERSPAR wurde auch der mit öffentlichen Verkehrsmitteln perfekt erreichbare Markt am Grazer Lazarettgürtel mit Blick auf Nachhaltigkeit geplant. So wurde beispielsweise der gesamte Standort auf energiesparende LED-Beleuchtung umgestellt. Zudem sind auch die Kühl- und Klimaanlagen im gesamten Markt auf den neuesten Stand der Technik gebracht worden und sind somit nicht nur leistungsstärker, sondern auch energieeffizienter. Neu ist auch die Möglichkeit zur Pfandrückgabe mit Direktzugang vom Parkplatz C aus, zusätzlich zum Zugang über die Mall. Sie können somit bereits vor dem Betreten des CITYPARKs Ihr Leergut abgeben und den Einkauf mit leerem Einkaufswagen starten.

Elf Bedienungskassen und sechs Self-Checkout-Kassen

Speziell das riesige Angebot an Non-Food-Produkten für das tägliche Leben, etwa für den Lebensraum Küche, Spielwaren sowie Haushalts- und Elektrogeräte begeistert. INTERSPAR-Highlights, wie die umfangreichen Feinschmecker-Abteilungen, die INTERSPAR-Backstube, der Frische-Marktplatz oder die INTERSPAR weinwelt – mit Fokus auf Weinen aus der Steiermark – runden das Angebot ab. Mit rund 5.300 verschiedenen veganen und vegetarischen Produkten – davon mehr als 800 aus dem SPAR-Eigenmarken-Sortiment – wird großes Augenmerk auf bewusste und nachhaltige Ernährung gelegt. An der neu gestalteten und deutlich vergrößerten INTERSPAR-Rezeption steht bestens geschultes Servicepersonal für Fragen und Auskünfte zur Verfügung. Außerdem können dort Bestellungen aus dem INTERSPAR-Onlineshop oder der weinwelt.at abgeholt werden. Ebenso neu sind zusätzlich zu den elf Bedienungskassen weitere sechs Self-Checkout-Kassen für den schnellen Einkauf.

Fokus auf Regionalität

Die Produktauswahl wie auch die Angebotsgestaltung erfolgen dabei immer mit Blick auf lokale und regionale Kriterien. Im INTERSPAR im CITYPARK sind es mehr als 520 regionale Produkte von 90 Betrieben, die mit dem Herzapfel-Symbol gekennzeichnet sind und damit die Vielfalt der Region repräsentieren.