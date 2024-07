Tausende Bierpreise: Hier habt ihr die Chance auf Gratisbier

Wer ab sofort bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR in Kärnten und Osttirol Hirter-Märzen-Kisten oder 4er-Träger holt, hat die Chance auf einen von Tausenden Bierpreisen. Die Sofortgewinne stecken unter den roten Kronkorken. In jeder Kiste Hirter Märzen und zusätzlich auch in vielen Hirter-Märzen-4er-Trägern findet sich garantiert ein Gewinn (ausschließlich im 0,5 l Mehrweggebinde). Zu gewinnen gibt es Tausende Hirter-Märzen-Kisten und 4er-Träger. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis 30. September 2024 bzw. so lange der Vorrat reicht. Bis spätestens 28. Februar 2025 können die Gewinne ausschließlich bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR in Kärnten und Osttirol eingelöst werden.

©marygoodfoto/Privatbrauerei Hirt Der Eigentümer und Geschäftsführer der Privatbrauerei Hirt Niki Riegler.