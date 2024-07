Surround-Sound & Blockbuster: Der Kinosommer in Villach startet

Diesen Donnerstag, 11. Juli, startet der Kinosommer Villach in seine zehnte Saison und bietet erneut unvergessliche Filmerlebnisse unter freiem Himmel. Mit rechtzeitig sommerlichem Wetter wird der rote Teppich ausgerollt und Villach verwandelt sich in ein Open-Air-Kino-Paradies. Zusätzlich warten die Veranstalter mit einer aufregenden Neuerung auf: Die Investition in ein hochmodernes Surround-Ton-System garantiert den Besuchern ein noch intensiveres Kinoerlebnis.

Surround-Sound im Open-Air-Kino

Mit einer Investition von 7.290 Euro in ein neues Surround-Ton-System setzt der Kinosommer Villach neue Maßstäbe in Sachen Klangqualität. „Es war höchste Zeit, dass wir nach der Investition vor mittlerweile sechs Jahren von 30.000 Euro in den Projektionsapparat, jetzt endlich auch wieder in den Ton investieren. Jetzt ist ein umfassendes Kinoerlebnis beim Kinosommer Villach garantiert. Es wird die Zuschauer umhauen“, sagt Organisator Fritz Hock stolz.

Förderung von Stadt und Land

Die Stadt Villach unterstützt das Sommerevent in der Innenstadt, ebenso wie die Tourismusregion Villach – Faaker See – Ossiacher See. Das Land Kärnten hat zudem die heurige Investition gefördert, wobei der Verein Gruppe 508, der auch das Filmstudio im Stadtkino Villach betreibt, einen sehr hohen Eigenanteil beitragen konnte.

Buntes Programm für jeden Geschmack

Vom 11. bis 25. Juli und vom 9. bis 25. August verwandelt sich der Innenhof der Musikschule Villach in ein Kino unter freiem Himmel. Die Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Filmprogramm freuen. Die Eröffnung am Donnerstag, dem 11. Juli, übernimmt der beliebte Komödienstar Christian Clavier, der in OH LA LA … WER AHNT DENN SOWAS? für ein freches Komödien-Feuerwerk sorgt. Weitere Highlights sind etwa die romantische Komödie WO DIE LÜGE HINFÄLLT mit Sydney Sweeney und Glen Powell oder DIE HERRLICHKEIT DES LEBENS, die berührende Liebesgeschichte von Franz Kafka und Dora Diamant. Ebenso ist die österreichische Filmkunst stark vertreten: RICKERL mit Voodoo Jürgens, die charmante Komödie 80 PLUS mit Christine Ostermayer und Margarethe Tiesel, ANDREA LÄSST SICH SCHEIDEN von und mit Josef Hader oder DES TEUFELS BAD mit der Soap&Skin-Sängerin Anja Plaschg in der Hauptrolle werden geboten. Zusätzlich zeigt der Kinosommer den großen Oscar-Gewinner 2024 POOR THINGS mit Emma Stone und Willem Dafoe sowie BARBIE.

Auch das junge Publikum darf sich freuen

Die bildgewaltige Animation DER JUNGE UND DER REIHER von Hayao Miyazaki sowie familienfreundliche Blockbuster wie ICH – EINFACH UNVERBESSERLICH 4, ALLES STEHT KOPF 2 und KUNG FU PANDA 4 werden ebenfalls über die Leinwand flimmern. Insgesamt stehen 28 Filme auf dem Programm, davon sieben exklusive Previews.

Österreichische Filme mit englischen Untertiteln

Erstmals werden österreichische Filme mit englischen Untertiteln (DF+) vorgeführt, um auch der großen englischsprachigen Community und den vielen Touristen Zugang zur österreichischen Filmkunst zu ermöglichen. Zudem gibt es zum Abschluss eine besondere Zugabe: eine Sneak- Preview oder besser gesagt eine „Sneak-Retro-Surprise“, bei der ein Filmklassiker zum Jubiläum wieder auflebt.