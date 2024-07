Bis zu 170 km/h auf der Freilandstraße und keinen Führerschein: Anzeige

Eine Zivilstreife führte in der Nacht des 5. Juli auf den 6. Juli 2024 Verkehrsüberwachungen und Kontrollen entlang der B 156 durch. Dabei wurde die Zivilstreife von einem 20-jährigen Pkw-Lenker aus dem Bezirk Braunau gegen 2.25 Uhr in der Gemeinde Neukirchen in einer 80 km/h Beschränkung, trotz Sperrlinie und Sperrfläche, mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Daraufhin fuhr der Lenker weiter entlang der B 156 Richtung Eggelsberg mit teils massiv überhöhter Geschwindigkeit, wobei der Lenker eine 60 km/h und eine 80 km/h Beschränkung missachtete und zum Teil mit Geschwindigkeiten bis zu 170 km/h entlang der Freilandstraße unterwegs war. In der Gemeinde Geretsberg konnte der Lenker angehalten werden. Dieser besitzt keine Lenkberechtigung – Drogen- und Alkotest verliefen negativ. Er wird wegen diversen Übertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Braunau angezeigt.