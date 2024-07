Das Franziskanerviertel „gehört“ jetzt nur noch den Fußgängern

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 14:24 / ©5 Minuten

Die Stadt Graz teilt mit: Auf äußerst charmante Arte und Weise und mit einem „Biss in den süßen Apfel“, werden seit heute bis Freitag, den 12. Juli, Radfahrer darauf aufmerksam gemacht, dass der Franzikanerplatz beziehungsweise das Franziskanerviertel nunmehr eine reine Fußgängerzone ist.

Radfahrer sollen auf Neutorgasse ausweichen

Bekanntlich wurde ja die Neutorgasse mit modernen Radwegen und -infrastruktur ausgestattet und für den Verkehr freigegeben, was ein Erreichen der Innenstadt sowie deren Durchqueren erleichtert. Dafür wird aus dem Franziskanerviertel deutlich Tempo herausgenommen und so können sich die Menschen, die dort zu Fuß unterwegs sind oder in den Gastgärten verweilen, sicherer fühlen. Der Kfz-Zulieferverkehr zu bestimmten Uhrzeiten bleibt bestehen.