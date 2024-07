Wie ein Zebra aus Plastikstöpseln Kindern in Not hilft

Die Kinder der Volksschule 2 in Ferlach sind stolz auf ihr Werk.

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 14:32 / ©Volksschule 2 Ferlach

Das ganze Schuljahr über werden in der Volksschule 2 Ferlach von Schülerinnen, Schülern sowie von den Lehrkräften fleißig Plastikverschlüsse von Tetrapackerln, Getränke- oder Kosmetikflaschen gesammelt. Diese „Stöpsel“ werden an eine Recycling-Firma verkauft, die daraus Granulat zur Produktion von Plastikteilen herstellt.

©Volksschule 2 Ferlach Die Kinder waren mit vollem Eifer bei der Sache.

Vom Kunstwerk zum guten Zweck

Für jede Tonne Plastik wird ein bestimmter Geldbetrag an Kinder mit besonderen Bedürfnissen übergeben, um Therapien, Operationen oder Krankenhausaufenthalte zu finanzieren. Bevor die Stöpsel aber zum Recycling weitergegeben werden, kreiert die Lehrerin Kirsten Bärnthaler gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern wahre Kunstwerke. Dieses Jahr wurde in der letzten Schulwoche in der Aula ein Zebra gestaltet.

©Volksschule 2 Ferlach Das Stöpselzebra kann sich sehen lassen.