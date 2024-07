Jetzt fix: KFC kommt noch diesen Herbst in die Villacher Innenstadt

Die Gerüchteküche brodelte bekanntlich schon länger, nun brodeln tatsächlich bald auch die Hühnchen in Villach: In der Innenstadt von Villach ist die Eröffnung eines Kentucky-Fried-Chicken-Restaurants für Herbst 2024 geplant, wie die Verantwortlichen heute in einer Presseaussendung mitteilten. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt, folgen aber in Kürze.

Weitere Neueröffnungen

Auch die Klagenfurter dürfen sich über ein neues KFC-Restaurant freuen: Bereits am 1. August eröffnet in der Kramergasse 8 eine KFC-Filiale. Dort wird Platz für 88 Gäste sein. Die dritte angekündigte Neueröffnung betrifft Amstetten in Niederösterreich. Hier wird in der Waldhofner Straße 1 bereits Anfang Juli eine Filiale mit 78 Plätzen im Innenbereich und 28 Sitzgelegenheiten im Außenbereich eröffnet. Beide Standorte verfügen außerdem über ein KFC-Café, in dem italienische Kaffeespezialitäten und typisch amerikanische Süßigkeiten angeboten werden.

©Queensway Europe Der neue KFC-Standort in Klagenfurt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.07.2024 um 14:58 Uhr aktualisiert