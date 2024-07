Mit 2,1 Promille und ohne Führerschein: Lenker aus dem Verkehr gezogen

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 15:32 / ©Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com

Nachdem der Lenker die Autobahn verlassen hatte, wurde er von Halleiner Polizisten in Oberalm angehalten. Ein bei dem 41-jährigen Salzburger durchgeführter Alkomattest verlief mit 2,10 Promille positiv. Der Führerschein konnte dem Mann allerdings nicht abgenommen werden, da er nicht im Besitz einer Lenkberechtigung ist. Zudem waren am Pkw verschiedene Kennzeichentafeln montiert. Der Salzburger hatte diese am Vortag entwendet, um mit dem desolaten Pkw, welcher nicht zum Verkehr zugelassen war, fahren zu können. Der 41-Jährige wird wegen mehrerer Delikte bei der Staatsanwaltschaft und Bezirkshauptmannschaft angezeigt.