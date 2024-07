„Olls für die Fisch“: Benefizkonzert findet in Klagenfurt statt

Die Meeresschutzorganisation „Sea Shepherd Österreich“ veranstaltet ein Benefizkonzert in Klagenfurt für den Schutz der Meere.

Am 20. Juli 2024 findet im Veranstaltungszentrum Klagenfurt das dritte Benefizkonzert der Reihe „Olls für die Fisch“ statt. Die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd Österreich organisiert dieses Event, um Spenden für den Schutz der Meere zu sammeln und das Bewusstsein für den Meeresschutz zu stärken. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und verspricht ein vielseitiges und aufregendes Programm für alle Besucher.

Musikalisches Line-Up und Highlights

Das Line-Up des Abends umfasst eine spannende Auswahl an Bands, darunter „Cold December“ „Forgotten in Progress“ „Foali“ und „Silenzer“. Diese Bands sorgen mit ihrer Musik für eine großartige Stimmung und unterstützen gleichzeitig den guten Zweck. Das Benefizkonzert „Olls für die Fisch“ bietet nicht nur erstklassige Unterhaltung, sondern auch die Möglichkeit, aktiv zum Schutz der Meere beizutragen. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf und den Merchandise-Verkäufen fließen direkt in die Projekte von Sea Shepherd Österreich.

Neben den musikalischen Darbietungen gibt es zahlreiche weitere Highlights: Merchandise-Stand: Hier können die Besucher tolle Produkte von Sea Shepherd und den Bands erwerben.

Volunteers: Treffen Sie Volunteers aus ganz Österreich und benachbarten Ländern und erfahren Sie mehr über den wichtigen Meeresschutz.

Gewinnspiel: Es gibt spannende Preise zu gewinnen, lassen Sie sich überraschen!

Vortrag: Markus Trebuch, Director von Sea Shepherd Austria, wird einen kurzen Vortrag über die Arbeit und die Ziele der Organisation halten.

Tattoo Artists: Ab 18:00 Uhr können sich die Besucher ein Tattoo von den talentierten Künstlern Steffi Scheiber (@s.black.tattoo) und @marcwaves.tattoo stechen lassen.

Tickets und weitere Informationen

Tickets für das Event sind ab 18 Euro erhältlich und können auf der Eventseite des Veranstaltungszentrums Klagenfurt, telefonisch unter +43 678 129-0-665 oder an der Abendkasse erworben werden.