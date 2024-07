Eiszeit im Obstbau: Wetterextreme zieht millionenschwere Folgen mit sich

Durch einen ungewöhnlich warmen Januar, den wärmsten Februar und den heißesten März in der 258-jährigen Messgeschichte sowie den frühesten „30er“ am 7. April 2024 in Bruck an der Mur, war die Vegetation durchschnittlich drei Wochen früher als gewöhnlich. Eine extreme Abkühlung Mitte April traf die fortgeschrittene Obstblüte. Besonders stark betroffen war das Steinobst wie Marillen, Zwetschken und Kirschen. Aufgrund des Spätfrostes kam es zu regionalen Totalausfällen.

Millionenschwerer Schaden

Auch Äpfel und Birnen sowie teilweise der Weinbau wurden in Mitleidenschaft gezogen. Schwere Unwetter mit Hagel, Sturm und großflächigen Überschwemmungen im Mai und Juni verschärften die Situation. „Insgesamt entstand in der steirischen Landwirtschaft bereits ein Gesamtschaden von über 45 Millionen Euro“, gibt der zuständige Landesdirektor Josef Kurz, bei einem Lokalaugenschein am Betrieb von Siegfried Wels in Grafendorf, bekannt. Begleitet wurde er von Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer und dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer Steiermark, Franz Titschenbacher.

Obstbauern trifft es besonders hart

„Wir Bauern sind mit unseren Böden und Wäldern die ersten Betroffenen der Auswirkungen des Klimawandels. Die zunehmende Unberechenbarkeit des Wetters unterstreicht die Wichtigkeit der bäuerlichen Versicherung. Daher unterstützen wir unsere landwirtschaftlichen Familienbetriebe mit 55 Prozent der Versicherungskosten bei der Hagelversicherung“, so Schmiedtbauer. Vor allem die Ackerbauern mit Mais und Kürbis, die Grünlandbauern in exponierten Lagen und die Obstbauern sind besonders stark betroffen. „Wir dabei sind, aktive Kulturschutzmaßnahmen auf den Weg zu bringen, um diese so wichtige Sparte in der Steiermark langfristig abzusichern“, erklärt Titschenbacher.

Weitere Informationen: Abschließend weisen Schmiedtbauer, Titschenbacher und Kurz noch darauf hin, dass die Hagelsaison noch nicht überstanden ist. Aus Erfahrung dauert diese noch bis Mitte September. In dieser Zeit kann es immer wieder zu Hagelereignissen, aber auch Überschwemmungen und Hitzetagen kommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.07.2024 um 15:50 Uhr aktualisiert