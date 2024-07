97 Mitarbeiter betroffen: EnerCharge GmbH meldet Konkurs an

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 16:03 / ©KK

Wie der Alpenländische Kreditorenverband heute in einer Presseaussendung informierte, wurde gegen die EnerCharge GmbH in Kötschach-Mauthen ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

97 Arbeitnehmer & 125 Gläubiger betroffen

Das im Jahr 2018 gegründete Unternehmen beschäftigt sich mit der Planung, Herstellung und dem Vertrieb von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Weiters war das Unternehmen als Lizenzgeber für die von ihnen entwickelte Technologie tätig. Aktuell betreibt die EnerCharge GmbH zwei Standorte, einen in Kötschach, wo sich die Hauptverwaltung befindet, und einen in Oberlienz, wo Forschung & Entwicklung, Fertigung und Versand angesiedelt sind. „Von der Insolvenz sind rund 125 Gläubiger und 97 Dienstnehmer (50 Angestellte und 47 Arbeiter) betroffen“, gibt der Alpenländische Kreditorenverband bekannt. Die Geschäftsführer sind Roland Klauss und Jens Winkler.

Keine finanziellen Mittel für Sanierungsplan

Aktuell sind seitens der EnerCharge GmbH keine finanziellen Mittel vorhanden, um einen Sanierungsplan zu finanzieren. Aus diesem Grund ist der aktuelle Plan, das Unternehmen „lebend“ als Ganzes zu verkaufen, um den Gläubigern mehr bieten zu können. Dieser Plan soll in Absprache mit dem Insolvenzverwalter erfolgen.

Zahlungsunfähigkeit

Das Unternehmen ist momentan zahlungsunfähig. Die Verbindlichkeiten belaufen sich aktuell auf rund 15,17 Millionen Euro inklusive 3,22 Millionen Euro nachrangige Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen. Die Aktiva betragen laut Insolvenzantrag 1,5 Millionen Euro, was eine Überschuldung von 13,67 Millionen bedeutet. Forderungen können ab sofort über den Alpenländischen Kreditorenverband angemeldet werden.