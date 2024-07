„Glücklich, wieder hier zu sein“: Sturm Graz holt Mika Biereth nach Hause

Tolle Nachrichten für alle Grazer Fußballfans! Der SK Puntigamer Sturm Graz holt sich den Stürmer Mika Biereth zurück in die Landeshauptstadt. „Der 21-jährige U21-Teamspieler Dänemarks wird nach seiner ausgelaufenen halbjährigen Leihe nun fix vom FC Arsenal verpflichtet“, geben die Grazer heute freudig bekannt.

Bis 2028 unterschrieben

Seit seiner Ankunft im Jänner bestritt Biereth 22 Spiele für „die Schwoazn“. Bereits neun Tore und vier Assists konnte er in Graz auf sein Konto verbuchen. Ein Vertrag für gleich mehrere Jahre wurde verhandelt. Der Junge Stürmer bleibt vorerst bis 2028 in Graz. Auch die Geschäftsführung freut sich über die Rückkehr des dänischen Talents. „Natürlich mussten wir für diesen Transfer einen wirtschaftlich großen Schritt wagen, aber wir sehen enorm viel Potential in Mikka“, so Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich. Biereth selbst freut sich auf die kommenden Jahre und ist „glücklich, wieder in Graz zu sein“.