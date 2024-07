Naturpark des Jahres 2024: Naturpark Dobratsch wurde ausgezeichnet

Die feierliche Urkundenverleihung am Dobratsch für den "Naturpark des Jahres 2024" fand am 7. Juli 2024 statt.

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 17:06 / ©Sam Strauss

Am 7. Juli 2024 wurde dem Naturpark Dobratsch die offizielle Urkunde „Naturpark des Jahres 2024“ auf der Rosstratte überreicht. Johann Tauerböck, Präsident des Verbandes der Naturparke Österreichs, und Geschäftsführerin Julia Friedlmayer übergaben die Auszeichnung feierlich an Landesrätin Sara Schaar.

©Sam Strauss Urkundenübergabe: Bürgermeister Reinhard Antolitsch, Bürgermeister Alfred Altersberger, Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, Bürgermeister Christian Hecher, Landesrätin Sara Schaar, VNÖ* Geschäftsführerin Julia Friedlmayer, VNÖ Präsident Johann Thauerböck, Naturpark Rat Vorsitzender Oskar Tscherpel, Naturpark GF Robert Heuberger

Naturpark des Jahres 2024: Ein Verdienst vieler Hände

„Der Naturpark Dobratsch ist verdienterweise Österreichs Naturpark des Jahres 2024 und ich freue mich, die Urkunde stellvertretend für alle, die im Naturpark an einem Strang ziehen, entgegenzunehmen. Ich möchte mich als zuständige Referentin nicht nur bei den Vorstandskolleg:innen, dem Naturpark-Rat und beim Team, sondern auch bei den Schulen, Kindergärten, Horten, Partnerbetrieben und bei den Besucher:innen bedanken, die jährlich unsere Ranger-Programme besuchen. Fast 10.000 Teilnehmer:innen sind ein eindrucksvolles Zeichen für die Begeisterung für unseren Naturpark“, so Landesrätin Sara Schaar. Auch der Präsident des Verbandes der Naturparke Österreichs Johann Thauerböck bringt seine Freude über die Entwicklungen im Naturpark zum Ausdruck: „Ich gratuliere dem Naturpark Dobratsch ganz herzlich zur Auszeichnung. Die Transformation eines ehemaligen Schigebietes in ein Erholungs- und Erlebnisgebiet, das auch den Schutz der Natur und ihrer Bewohner berücksichtigt, wurde mit vollem Erfolg umgesetzt. Die Ausbildung von Mini-Ranger:innen und Barrierefreiheit für Alle sind zukunftsweisende Initiativen, die eine große Vorbildwirkung haben.“

Anerkennung für Biodiversitäts- und Klimaschutz

Die Geschäftsführerin des Verbandes der Naturparke Österreichs Julia Friedlmayer gratuliert dem Naturparkt Dobratsch ebenfalls von ganzem Herzen: „Der Naturpark ist ein würdiger Träger der Auszeichnung Naturpark des Jahres. Seine jahrelange Arbeit im Bereich des Biodiversitäts- und Klimaschutzes, ebenso wie seine hervorragende Bewusstseinsbildung schon bei den Jüngsten sowie die barrierefreien Angebote bestätigen den Ausgang der Wahl. Wir freuen uns schon auf die kommenden Jahre und die weitere Entwicklung im Naturpark.“

Weltpremiere im Kino im November

„Wir sind schon mitten in der Planung für den Herbst und Winter und ich kann schon jetzt versprechen – es wird tolle Neuigkeiten geben. Ich möchte nichts vorwegnehmen, aber aktuell forscht der Naturpark in den Höhlen des Dobratsch und es wird im November im Kino dazu eine echte Weltpremiere geben“, so Landesrätin Sara Schaar abschließend. Der gesamte Vorstand des Naturpark Dobratsch nahm die Auszeichnung zum Naturpark des Jahres freudig entgegen. Mit Landesrätin Sara Schaar freuten sich: Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, die Bürgermeister Reinhard Antolitsch, Christian Hecher, Alfred Altersberger, Naturpark Rat Vorsitzender Oskar Tscherpel und Geschäftsführer Robert Heuberger.