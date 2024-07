„Klein, aber fein“: Neues Cafe-Restaurant hat in Feldkirchen eröffnet

Am 5. Juli 2024 öffnete das neue Café-Restaurant 'Klein, aber fein' in Feldkirchen, am Glan 8 im WIGO PARK, seine Tore. Das Lokal, geführt von den ehemaligen Besitzern des beliebten Café Story, bietet eine ständig wechselnde Speisekarte mit internationaler Hausmannskost und thailändischen Aromen, sowie Kaffee, Tee und hausgemachte Kuchen. Feldkirchen Eröffnung

Am 5. Juli 2024 öffnete das neue Café-Restaurant 'Klein, aber fein' in Feldkirchen, am Glan 8 im WIGO PARK, seine Tore. Das Lokal, geführt von den ehemaligen Besitzern des beliebten Café Story, bietet eine ständig wechselnde Speisekarte mit internationaler Hausmannskost und thailändischen Aromen, sowie Kaffee, Tee und hausgemachte Kuchen.