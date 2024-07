Weichen in St. Leonhard gestellt: Bald hat die Bim Vorrang

Am 24. Mai wurde im Stadtsenat die Trassenverordnung für die Gleissanierung und Neugestaltung in der Maiffredygasse und der Leonhardstraße beschlossen. Es handelt sich dabei um eine nicht aufschiebbare Sanierung des gesamten Gleiskörpers in diesem Bereich. In den Sommerferien wird die Gleise von den Holding Graz Linien saniert. Nun ist es so weit: Der Startschuss fiel bereits am heutigen Montag, 8. Juli 2024.

Bauarbeiten bis Mitte September 2024

Diese Gelegenheit nutzt die Stadt Graz, um das Umfeld neu zu gestalten und zu begrünen. Zusätzlich werden die Stellplätze im Sinne der geltenden Straßenverkehrsordnung angepasst sowie die Verkehrsführung verbessert, um den Verkehrsfluss zu gewährleisten sowie die Straßenbahnen und damit tausende Fahrgäste zügiger vorankommen zu lassen. Die Baustelle wird bis voraussichtlich bis 8. September 2024 dauern.