Glasfaser für Gasen: Größtes Förderprojekt Österreichs nimmt seinen Lauf

Etwa 550.000 Euro werden für das erste und größte Förderprojekt dieser Art in Österreich in die Hand genommen. Das innovative Vorhaben im Ortsteil Gasen-Amassegg konnte durch die Bewilligung von 12 Förderprojekten für Landwirte realisiert werden. Diese Projekte bilden eine zusammenhängende Ausbaustrecke, wodurch über 30 Kunden entlang dieser Route an das Glasfaser-Netz angeschlossen werden können. Die Aneinanderreihung von förderbaren Landwirten ermöglichte erstmalig die Erschließung abgelegener landwirtschaftlicher Betriebe mit Glasfaser. Fünf kilometerlange Leitungen werden verlegt. Parallel zum Glasfaser-Ausbau verlegen die Energienetze Steiermark in diesem Abschnitt Stromleitungen von den Masten in die Erde. Durch diese Synergie konnte die Breitbandinfrastruktur effizient erweitert werden.

Aktive Gestaltung des digitalen Wandels

„Dieses Vorzeigeprojekt in Gasen unterstreicht eine leistungsfähige und zukunftssichere Infrastruktur in ländlichen Gebieten“, so das Energie Steiermark Vorstands-DuoChristian Purrer und Martin Graf. „Die Versorgung mit leistungsstarkem Internet ist von entscheidender Bedeutung für unsere steirischen Regionen“, weiß Barbara Eibinger-Miedl, Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus, Regionen, Wissenschaft und Forschung.

Innovative Technologien am Land

„Mit diesem Bauabschnitt werden über 30 landwirtschaftliche Haushalte und Objekte erschlossen, wobei damit insgesamt bereits über 2/3 der Haushalte versorgt sind. In weiteren 3 Bauabschnitten in den nächsten Jahren soll es zum Vollausbau kommen. Somit gibt es zumindest in der Frage des ’schnellen Internets‘ die entsprechende Chancengleichheit für den ländlichen Raum und dessen Bevölkerung“, erklärt Erwin Gruber, Bürgermeister der Gemeinde Gasen.