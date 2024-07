Sommerkonzerte in Klagenfurt: Musik, Kultur und Genuss bei „Kummts eina“

Die Sommerkonzertreihe „Kummts eina“ in Klagenfurt bietet auch dieses Jahr wieder ein vielfältiges Programm für Musikliebhaber und Genießer. Am Samstag, den 13. Juli, eröffnet BUZGI & BAND mit einer Hommage an Elvis Presley und weitere musikalische Größen. Das Event beginnt um 19.30 Uhr auf der „Piazza Osterwitz“. Der Eintritt ist frei, aber eine Reservierung in einem der Kummts-eina-Lokale wird empfohlen.

Von Austro-Pop bis Woodstock: Die nächsten Top-Acts bei „Kummts eina“

Eine Woche später, am 20. Juli, präsentiert das Trio CHL.GROISZ.MARIN unter dem Motto „Verkraumpf di ned – Dialekt schmeckt“ eine Mischung aus Austro-Pop-Rock und neuen Interpretationen klassischer Hits. Begleitet von Percussionist Werner Groisz verspricht das Konzert einen lässigen Groove und Tiroler Flair. Die weiteren Termine versprechen ebenso musikalische Vielfalt: Am 27. Juli verwandeln Roletts die Bühne in eine Hommage an Woodstock, gefolgt von den Songbirds am 3. August mit Akustik-Pop von den Sechzigern bis heute. Sabine Neibersch & Markus Wutte präsentieren am 17. August eigene Werke und geschickte Coverversionen, während Folterbauer Ratz Paniagua am 24. August zu einer musikalischen Weltreise einlädt. Den Abschluss bildet Segreto am 31. August mit Paolo Scariano, Finalist von „Die große Chance“, und einem Best-of des italienischen Rocks.

Reservierungen in den Kummts-eina-Lokalen: Zum heiligen Josef: 0463 50 08 07, www.zum-heiligen-josef.at

Die Kosterei: 0676 650 00 60, www.diekosterei.at

gellius: 0664 992 942 21, www.gellius.at

Mariquita: 0660 424 33 77, [email protected]

Salas, 0664 429 79 42, [email protected]

Pazzeria, 0676 460 82 26, www.pazzeria.at