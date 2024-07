Untreue und Betrug: „Currywurstmann“ muss weiter zittern

Großes Medieninteresse bei Prozess gegen Töpperwien in Wiener Neustadt.

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 17:49 / ©APA/SOPHIA KILLINGER

Der 50-Jährige soll 2021 private Einkäufe mit Firmengeld bezahlt haben. Er bekannte sich nicht schuldig. Die Verhandlung begann unter großem Medieninteresse. Töpperwien wurde vorgeworfen, Zahlungen – etwa in Baumärkten oder im Internet – über das Firmenkonto bzw. die Unternehmenskarte beglichen zu haben. Der Staatsanwalt sprach im Eröffnungsvortrag von 18 Angriffen. Zudem soll der 50-Jährige laut Anklage Beschäftigten Arbeitsaufträge für private Zwecke erteilt haben. Ein weiterer Vorwurf betraf die Auslagerung von Social-Media-Tätigkeiten, die von seinem Arbeitsvertrag umfasst gewesen sein sollen. Weiters soll der 50-Jährige Gegenstände der Grill Heaven GmbH in Vösendorf (Bezirk Mödling) veruntreut haben, darunter Messer, Grillgewürz und -kohle. Die im Grillfachhandel tätige Firma hat sich als Privatbeteiligte mit mehr als 8.800 Euro an dem Verfahren angeschlossen.

Vorwürfe gekonnt bestritten

Auch wenn die Vorgangsweise „patschert“ gewesen sei, „sind wir weit weg vom Strafrecht“, meinte der Verteidiger. Töpperwien bestritt die Vorwürfe und bezeichnete diese als „fast unfassbar“. In einem Baumarkt gekaufte Umzugskartons habe er für seine Übersiedlung verwendet und dann „unbeschadet“ zurückgebracht, berichtete er. Produkte wie Baumaterial, Schalter, Putzmittel und ein Gartenschlauch seien für die Grillschule und die Dachterrasse des Firmenstandorts in Vösendorf verwendet worden, „es wurde immer irgendetwas gebaut“. Mitarbeiter hätten ihm beim Umzug geholfen, das sei aber außerhalb der Dienstzeiten erfolgt.

„Versehentlich“ Firmenkonto belastet

In zwei bis drei Fällen habe er irrtümlich eine falsche Zahlungsvariante gewählt, sodass das Firmenkonto belastet wurde. Zum Vorwurf der Veruntreuung hielt Töpperwien fest, er habe die Messer bezahlt. Grillgewürze und einen Messerschleifer habe er Personen für Social-Media-Postings gegeben oder geschickt. Produkte wie Grillkohle oder eine Spachtel habe er für Instagram-Stories verwendet. Zu Anschuldigungen in Verbindung mit Abrechnungen über seine US-Firma erklärte der Angeklagte, dass über diesen Weg seine heutige Frau für ihre Arbeit bei der Grill Heaven GmbH entlohnt werden sollte. Ende November 2021 wurde Töpperwien entlassen.

WhatsApp-Nachrichten als Beweismittel

Befragt wurden mehrere Zeugen, die 2021 für die Grill Heaven GmbH tätig waren. Ein Geschäftsführer und Gesellschafter bezeichnete Überweisungen in die USA als „klare Veruntreuung“. Eine Absprache über eine Entlohnung für Töpperwiens Partnerin habe nicht bestanden. Die Verteidigung legte WhatsApp-Nachrichten rund um eine mutmaßliche Absprache vor. Der Zeuge bestritt, dass diese Nachrichten von ihm stammten. Der Angeklagte selbst sei für Social Media eingestellt worden.

Mitarbeiter waren eingeschüchtert

„Dank Herr Töpperwien waren wir kurz vor der Insolvenz“, sagte der Firmenchef. Das Geschäft sei nachweislich zurückgegangen. Mitarbeiter hätten Angst gehabt und ihm erzählt, von Töpperwien unter Druck gesetzt worden zu sein. Am 26. August soll ein weiterer Gesellschafter der GmbH rund um eine mutmaßliche Absprache zur Entlohnung von Töpperwiens Frau befragt werden. Im Fall eines Schuldspruchs drohen dem Angeklagten bis zu drei Jahre Haft.