Kontrolle über E-Scooter verloren: Zwei Mädchen (10 und 12) verletzt

Aufgrund der Schwere der Verletzungen mussten beide Mädchen mit dem Rettungshubschrauber C11 sowie einem Rettungswagen in das Landeskrankenhaus Villach gebracht werden.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen mussten beide Mädchen mit dem Rettungshubschrauber C11 sowie einem Rettungswagen in das Landeskrankenhaus Villach gebracht werden.

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 18:15 / ©Montage: Canva & RK/ Trummer

Der Unfall ereignete sich um 13.15 Uhr auf einer Gemeindestraße in Schiefling. Die beiden Mädchen teilten sich das Lenken des E-Scooters: In einer Rechtskurve verloren sie die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzten. Aufgrund der Schwere der Verletzungen mussten beide Mädchen mit dem Rettungshubschrauber C11 sowie einem Rettungswagen in das Landeskrankenhaus Villach gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, wobei der fehlende Helm als möglicher Sicherheitsmangel im Fokus steht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.07.2024 um 18:39 Uhr aktualisiert