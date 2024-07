Beim Abbiegen gerammt: Zwei Autofahrer verletzt

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 18:18 / ©wellphoto-stock.adobe.com

Am heutigen Montag, 8. Juli 2024 gegen 13.20 Uhr, war eine 46-jährige Frau aus dem Bezirk Hermagor mit ihrem Auto auf der Gailtal Bundesstraße von Villach kommend in Fahrrichtung Hermagor unterwegs. Ein 88-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Hermagor, fuhr zur selben Zeit ebenfalls auf der Gailtal Bundesstraße in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.

Notarzt und Rettung vor Ort

Beim Abbiegen kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die beiden Fahrer wurden von einem Notarzt erstversorgt und anschließend von der Rettung in das Landeskrankenhaus Villach gebracht. „Sie wurden leicht verletzt“, heißt es von Seiten der Polizei Kärnten. An beiden Unfallwracks entstand erheblicher Sachschaden.