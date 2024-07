Starttermin fixiert: Amazon eröffnet Zentrum im Süden von Graz

Aktuell ist es noch recht ruhig in Premstätten. Das soll sich aber schon bald ändern. Im Süden von Graz entsteht zurzeit ein Verteilerzentrum des Online-Riesen „Amazon“. Unzählige fleißige Hände werden schon bald mit dem be- und entladen von LKWs oder dem Sortieren von Paketen beschäftigt sein.

Knapp 130 neue Arbeitsplätze

In der riesigen 11.000 Quadratmeter großen Halle kann man schon jetzt erkennen, wie gewaltig das Verteilerzentrum sein wird. Gegenüber der „Kleinen Zeitung“ verrät die Leiterin des Zentrums, Sandra Schänzer, bereits den Startschuss für die Eröffnung. Bereits in wenigen Woche, genauer gesagt im September, soll es so weit sein. Die Vorfreude ist riesig. Neben Unmengen an Platz für tausende Pakete, gibt es auch erfreuliche Nachrichten am Arbeitsmarkt. Mit der Inbetriebnahme des „Amazon-Zentrums“ werden bis zu 130 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Pakete fast rund um die Uhr

Gearbeitet soll fast rund um die Uhr werden. Damit dies möglich ist, wird ein vier Schichten-Modell eingeführt. Der bekannte Versandriese aus den USA möchte in der Südsteiermark somit eine schnelle und reibungslose Ankunft und Abfahrt von tausenden Paketen gewährleisten. Wie viele es genau sein werden, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Das werde sich erst im Herbst, wenn alles angelaufen ist, gibt Firmensprecher Steffen Adler gegenüber den Medien bekannt. Man gehe allerdings von „einer mittleren fünfstelligen Zahl aus“.